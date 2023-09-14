iPhone 15 без лотка SIM-карт останется эксклюзивом США

План компании Apple по выпуску iPhone 15 лишь с eSIM, без физической SIM-карты, все еще ограничивается рынком США. Несмотря на появившиеся ранее предположения о том, что такая практика будет распространена на другие страны.

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Новые модели iPhone выпускаются в четырех вариантах: глобальная модель, китайская модель с физической Dual-SIM, модель для таких регионов, как Канада, Япония и Мексика, и модель исключительно для США. На предыдущих презентациях Apple подчеркивала преимущества eSIM в плане безопасности, поскольку из украденного телефона невозможно извлечь SIM-карту.

Однако в некоторых странах технология eSIM внедряется медленно, и многие операторы пока не поддерживают ее.