«Яндекс» запустил сервис «Пэй» с оплатой смартфоном через NFC

Компания "Яндекс" представила обновленный "Пэй", который она позиционирует как единый сервис для управления деньгами.

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Ко всему прочему с его помощью можно платить офлайн цифровой картой "Яндекс Пэй" устройством на Android - через NFC или QR.

Эта функция делает его альтернативой приложения Mir Pay.

Пользователи, которые ранее платили в сервисах "Яндекса", сразу могут использовать его для оплаты - для этого не нужно регистрироваться и заново добавлять данные карт.