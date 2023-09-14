"Яндекс" запустил сервис "Пэй" с оплатой смартфоном через NFC
Компания "Яндекс" представила обновленный "Пэй", который она позиционирует как единый сервис для управления деньгами.
Ко всему прочему с его помощью можно платить офлайн цифровой картой "Яндекс Пэй" устройством на Android - через NFC или QR.
Эта функция делает его альтернативой приложения Mir Pay.
Пользователи, которые ранее платили в сервисах "Яндекса", сразу могут использовать его для оплаты - для этого не нужно регистрироваться и заново добавлять данные карт.
Сейчас сервис запущен в режиме раннего доступа и появляется у пользователей постепенно.