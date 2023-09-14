Chrome, Firefox и Edge исправили серьезную уязвимость

Крупнейшие технологические компании, включая Google, Mozilla, Microsoft и Brave, поспешили выпустить критические исправления для устранения серьезной уязвимости, активно используемой злоумышленниками.

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NIST классифицировал эту уязвимость как серьезную. Дефект связан с кодом, используемым для рендеринга изображений в широко распространенном формате WebP. Пользователям настоятельно рекомендуется обновить программное обеспечение для защиты своих систем.

Ниже приведены версии, содержащие исправления:

Google: Chrome версии 116.0.5846.187 (Mac / Linux); Chrome версии 116.0.5845.187/.188 (Windows)

Mozilla: Firefox 117.0.1; Firefox ESR 102.15.1; Firefox ESR 115.2.1; Thunderbird 102.15.1; Thunderbird 115.2.2

Microsoft: Edge версии 116.0.1938.81

Brave: Brave Browser версии 1.57.64

Ряд других приложений, включая Signal и Honeyview, также выпустили исправления.