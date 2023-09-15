Fujifilm представила новую среднеформатную камеру за $7500

После серии слухов и утечек компания Fujifilm в Стокгольме представила среднеформатную камеру GFX100 II. В дополнение к новому сенсору, автофокусу с обнаружением объекта и полноэкранному видео 4K камера будет продаваться дешевле, чем GFX100.

© MobiDevices

Особенности

Видео дня

Fujifilm GFX100 II – это совершенно новая камера, пришедшая на замену оригинальной 102-мегапиксельной GFX100. Камера оборудована новейшим 102-мегапиксельным датчиком CMOS II HS (43,8×32,9 мм) с вдвое более высокой скоростью считывания, значительно улучшенными возможностями автофокусировки и более высокой частотой кадров.

MobiDevices

Благодаря 55-мм широкоформатной матрице – которая почти в 1,7 раза больше, чем 35-мм матрица в полнокадровых камерах – GFX100 II создает изображения с широким динамическим диапазоном при очень малой глубине резкости. Датчик помещен в корпус обновленной конструкции, который кажется более массивным и прочным, чем у GFX 100S. Некоторые из утраченных преимуществ камер GFX 50S первого поколения вернулись, в том числе возможность вертикальной аккумуляторной ручки и съёмного видоискателя, совместимого с адаптером наклона и поворота.

Производительность серийной съемки была увеличена с нынешних 5,0 кадров в секунду до 8,0 кадров в секунду, что расширяет возможности применения GFX100 II в различных жанрах, включая моду, рекламу, пейзажную съемку, спорт и фотожурналистику. Расширенная буферная память расширяет возможности непрерывной серийной съемки для тех моментов, которые случаются раз в жизни.

MobiDevices

Что касается скорости, GFX100 II заимствует X-процессор пятого поколения от камер Fujifilm X-H2S и X-H2. Наряду с процессором имеется автофокусировка с обнаружением объекта и возможность записи 10-битного изображения Apple ProRes с соотношением сторон 4:2:2 на две карты памяти SDXC или CFexpress Type-B.

Кроме того, GFX100 II поддерживает три кодека Apple ProRes: Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422 и Apple ProRes 422 LT. При записи в Apple ProRes камера также может выводить прокси-файлы h.264 и Apple ProRes 422, что позволяет упростить рабочие процессы в целом от производства до постпроизводства. GFX100 II также оснащен разъёмами Ethernet, HDMI Type A и USB-C (для подключения внешних SSD-накопителей).

Доступность, цена

GFX100 II поступит в продажу в конце этого месяца по рекомендованной розничной цене $7500. Ожидается, что цены на дополнительные аксессуары будут следующими: