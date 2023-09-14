Обнаружены следы самых древних глубоководных рыб

Международная группа ученых обнаружила свидетельства существования древнейших глубоководных позвоночных, обитавших 130 миллионов лет назад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

© Proceedings of the National Academy of Sciences (2023) / phys.org

Хотя позвоночные являются важным компонентом современных глубоководных экосистем, до сих пор не было обнаружено ископаемых свидетельств существования глубоководных рыб старше 50 миллионов лет. Открытие чрезвычайно редких окаменелостей на северо-западе Апеннин отодвигает освоение абиссали на 80 миллионов лет, во времена раннего мелового периода.

Ископаемые следы включают в себя чашеобразные выемки, оставленные древними кормящимися рыбами, а также извилистую тропу, образованную хвостом плавающей рыбы, прорезающую илистое морское дно. Окаменелых останков самих животных найдено не было.