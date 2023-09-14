Венесуэла намерена отправить своего первого космонавта на Луну

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна в ближайшее время отправит своих первых космонавтов на Луну в составе китайской космической миссии. Он сообщил об этом во время встречи с председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином во время визита в Пекин, сообщает Phys.org со ссылкой на агентство France-Presse Agence (AFP).

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По словам Мадуро, Венесуэла договорилась об обучении своих космонавтов в китайских центрах космической подготовки для последующей отправки к Луне на космическом корабле КНР.

«Очень скоро сюда приедет венесуэльская молодежь, чтобы готовиться на космонавтов в китайских школах», — цитирует агентство Николаса Мадуро.

Президент Венесуэлы уточнил, что речь идет о подготовке мужчины и женщины, однако не назвал точных сроков осуществления подобного проекта, добавив, что это случится «в скором времени».