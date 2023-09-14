Производителя чипов Arm оценили в $54,5 млрд

Arm, известный разработчик микросхем, чьи технологии используются в продуктах от Apple до Nvidia, установила цену первичного публичного размещения акций (IPO) на уровне $51 за акцию. К тому же ее рыночная стоимость составляет теперь более $54 млрд.

IPO компании Arm проводится в попытке извлечь выгоду из ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. Ожидается, что это станет одним из крупнейших технологических размещений года. Компания Arm выделяется среди других производителей микросхем: ее рыночная стоимость составляет более 54 млрд долларов, а коэффициент отношения цены к прибыли - около 104, исходя из прибыли за последний финансовый год.

Крупные заказчики, включая Apple, Google, Nvidia и Samsung, уже выразили заинтересованность в приобретении акций. Технология Arm используется в 99% мобильных процессоров по всему миру.