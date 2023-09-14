Лучшее качество звука получат лишь AirPods Pro 2 с USB-C портом

Apple представила AirPods Pro 2 с зарядным кейсом USB-C вместе с моделями iPhone 15 и iPhone 15 Pro. Хотя переход на USB-C является основным обновлением, Apple также улучшила качество звука наушников. Но есть нюанс.

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AirPods Pro 2 обладают дополнительной пылезащищенностью и поддерживают 20-битный звук без потерь 48 кГц при подключении к гарнитуре Vision Pro. Примечательно, что Apple ограничила эту функцию только новыми AirPods Pro 2 с зарядным кейсом USB-C. Пользователи оригинальных AirPods Pro, хотя им всего год, не смогут воспользоваться этой функцией.

Apple позиционирует новые AirPods Pro 2 с зарядным кейсом USB-C как идеальное беспроводное решение для Vision Pro. Сочетание чипа H2 и беспроводного аудиопротокола позволяет воспроизводить Lossless-звук с минимальной задержкой.