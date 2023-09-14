Российский бренд Incity и «Роскосмос» представили совместную коллекцию

Incity и госкорпорация «Роскосмос» представили лимитированную коллекцию космических образов. Как рассказали в пресс-службе российского бренда одежды, символика «Роскосмоса», футуристичный металлик и шевроны — все напоминает униформу космонавтов. В дроп вошли стеганая куртка, объемный бомбер, брюки-парашюты, мини-юбка, свитшоты и футболки.