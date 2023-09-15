Что мы знаем про новую Apple iOS 17

Компания Apple 12 сентября 2023 года представила новую линейку смартфонов Apple iPhone 15 и 15 Pro. Вместе с ними, как обычно, вышла и новая операционная система. Несмотря на то, что владельцы iPhone каждый год ждут какого-то прорыва, чтобы испытать новый пользовательский опыт, в самой Apple не стремятся отходить от уже имеющегося продукта. В итоге каждый год мы получаем просто чуть более свежую версию операционной системы, в которой есть несколько свежих дизайнерских решений. Скорее всего, глубинных изменений в системе огромное количество, но мы, как простые пользователи, видим лишь оболочку и строим свое мнение на основе того, чем пользуемся. В этом тексте мы собрали интересные изменения, которые вы сможете увидеть в новой системе, не залезая в её код.

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Персонализация звонков

Видео дня

Для обладателей новой операционной системы доступна возможность установить свой аватар в телефоне другого человека. И это работает только если и у вас, и у того, кому вы звоните, установлена iOS 17. Раньше каждый сам ставил на звонки друзей и коллег фотографии, которые считал нужным. Apple решила пойти дальше и дала возможность удаленного управления своей фотографией или аватаром. Также можно обменяться данными контактов просто положив два «айфона» рядом.

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Голосовая почта

Эта функция не распространена в нашей стране, но, если вы ее используете – получите стенограмму своего сообщения. Текстовая расшифровка иногда может оказаться очень полезной, потому что отправленное голосовое на телефон уже не прослушать и не удалить.

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iMessage

В США, в отличие от России, очень популярны iMessage: можно сразу вычислить, у кого iPhone. Да, в Америке есть и такая сегрегация собеседников. И на волне популярности сервиса, Apple постоянно его улучшает, чтобы в какой-то момент просто прийти к замене того же WhatsApp. Теперь можно добавлять еще больше данных и файлов, включая музыкальные композиции.

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Функция «Я на месте»

«Я на месте» или Check In – это новая функция, позволяющая коротким уведомлением сообщить человеку, что вы добрались до точки назначения и в полном порядке. При необходимости «айфон» может отправлять такое уведомление самостоятельно основываясь на данных геолокации.

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Новые фильтры поиска по сообщениям

Теперь сообщения в телефоне можно искать не только по ключевым словам, но и картинкам и даже аудиофайлам. Если вы все еще пользуетесь смс – это будет полезная фича.

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«Найди меня»

По аналогии с тем же WhatsApp, в сообщениях теперь можно делиться своими координатами, чтобы было проще встретиться в указанной точке.

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«Аудио в текст»

Все голосовые сообщения теперь можно будет переводить в текстовые варианты нажатием одной кнопки.

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Наклейки

Наклейки, или эмоджи – это новый тип самовыражения, когда пользователю предлагается сделать анимацию животного с очертаниями лица пользователя. Забавная игрушка, но не более.

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Видеосообщения и реакции в FaceTime

Теперь можно отправить видеособщение в FaceTime, если вы не смогли дозвониться до абонента, а также поставить ему «лайк» своими руками, который будет дополнен эффектами, такими как сердца, конфетти или салют.

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Режим ожидания

Теперь, когда вы ставите свой iPhone на зарядку, можете перевернуть его в горизонтальный режим и включится режим ожидания, в котором вам будет показываться текущее время и календарь. Также можно отображать играющую музыку или фотографии. Если приложение вашего сервиса по доставке имеет свой виджет для заблокированного экрана (такой есть у «Еда» и «Такси» Яндекса), то в горизонтальном режиме будет отображаться еще больше информации.

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Виджеты

Появились новые виджеты, но самое большое внимание Apple отводит управлению умным домом. Теперь все можно делать через виджет, который живет на рабочем столе.

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AirDrop стал NameDrop

Чтобы отправить данные о новом абоненте, включая его е-мэйл, достаточно просто соприкоснуться телефонами.

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SharePlay

Если вы хотите, чтобы ваш друг смог смотреть на своем смартфоне тоже, что смотрите вы – поднесите свой iPhone к его и нажмите появившуюся кнопку SharePlay.

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Интеллектуальная клавиатура

В новой версии операционной системы клавиатура стала еще лучше угадывать следующее слово, на основе анализа вашего стиля общения. Также улучшен автокорректор, который теперь знает больше слов и качественнее распознает ошибки.

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Переключение между источниками для AirPods

Теперь AirPods изначально подключаются к тому устройству, с которым вы работаете в данный момент, а при необходимости одним кликом меняете на необходимый. Также можно запустить музыку на iPhone и перебросить ее воспроизведение на динамики MacBook. Теперь источник звука значения не имеет – можно слушать на любом устройстве.

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Заключение