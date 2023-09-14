Представлена нейросеть для создания музыки от авторов Stable Diffusion

Компания Stability AI представила новую технологию Stable Audio, позволяющую пользователям создавать короткие аудиодорожки, просто предоставляя текстовые запросы. Подобно методам ИИ, лежащим в основе Stable Diffusion, Stable Audio использует LLM-модель, но на этот раз обученную на аудиоданных. Пользователи могут описать желаемую музыку или аудиозапись в тексте, и система генерирует ее соответствующим образом.

© Unsplash

Эд Ньютон-Рекс, вице-президент Stability AI по аудиотехнологиям, пояснил, что, хотя компания известна своими работами с изображениями, это первый опыт в области генерации музыки и аудио. В основе технологии лежит исследовательская студия Stability AI по созданию музыки, Harmonai. Stable Audio напрямую работает с необработанными аудиосэмплами для обеспечения высокого качества продукции и была обучена на более чем 800 000 лицензионных музыкальных композиций от AudioSparks.