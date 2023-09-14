Российским медикам могут запретить пользоваться iPhone и WhatsApp

«Что касается использования различной техники, будь то медицинская, программное обеспечение, которое используется в работе, крайне важно, чтобы эта техника не конфликтовала друг с другом, чтобы не было рассинхрона в работе различных служб и так далее, «зоопарк», который сегодня есть в медицинском оборудовании, программном обеспечении, в целом тот ландшафт, который сегодня сформировался, довольно часто приводит к определенным конфликтам, сбоям, в том числе в плане передачи информации. Если мы говорим про различные чаты, приложения, в которых медики общаются между собой (WhatsApp, Telegram, Viber), 90% общения в этих чатах, очевидно, вокруг конкретных историй пациентов, с которыми они имеют дело, и очень много персональной информации, чувствительной информации погружается в эту коммуникацию. Конечно, сохранность этих данных никто не гарантирует. По крайней мере, есть защищенные каналы обмена информацией, они работают так же оперативно, как и бытовые чаты, и в этой истории нужно наводить порядок, чтобы никакая информация о жизни, здоровье и диагнозах пациентов не стала достоянием широкой общественности».