Российским медикам могут запретить пользоваться iPhone и WhatsApp

Никаких iPhone и WhatsApp в больнице. Ряду сотрудников российских медицинских учреждений могут запретить пользоваться техникой американской компании Apple на работе, запрет может коснуться ведения рабочих переписок с помощью таких сервисов, как WhatsApp, Skype, Viber, Microsoft Teams и в приложениях от Google. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова. Мера может быть введена для поддержания информационной безопасности учреждений здравоохранения.
О том, за чей счет сотрудники должны сменить свои смартфоны, не сообщается. В этой сфере давно пора навести порядок, считает экс-министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
«Что касается использования различной техники, будь то медицинская, программное обеспечение, которое используется в работе, крайне важно, чтобы эта техника не конфликтовала друг с другом, чтобы не было рассинхрона в работе различных служб и так далее, «зоопарк», который сегодня есть в медицинском оборудовании, программном обеспечении, в целом тот ландшафт, который сегодня сформировался, довольно часто приводит к определенным конфликтам, сбоям, в том числе в плане передачи информации. Если мы говорим про различные чаты, приложения, в которых медики общаются между собой (WhatsApp, Telegram, Viber), 90% общения в этих чатах, очевидно, вокруг конкретных историй пациентов, с которыми они имеют дело, и очень много персональной информации, чувствительной информации погружается в эту коммуникацию. Конечно, сохранность этих данных никто не гарантирует. По крайней мере, есть защищенные каналы обмена информацией, они работают так же оперативно, как и бытовые чаты, и в этой истории нужно наводить порядок, чтобы никакая информация о жизни, здоровье и диагнозах пациентов не стала достоянием широкой общественности».
Весной сотрудникам внутриполитического блока администрации президента было рекомендовано поменять iPhone на смартфоны с другой операционной системой, а позднее такой же запрет был введен для сотрудников Минпромторга, Минпросвещения и «Ростеха». Кроме того, запрет на продукцию Apple планировали ввести в Минцифры.