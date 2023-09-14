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В больницах могут запретить пользоваться iPhone и WhatsApp

Никаких iPhone и WhatsApp в больнице. Ряду сотрудников российских медицинских учреждений могут запретить пользоваться техникой американской компании Apple на работе, запрет может коснуться ведения рабочих переписок с помощью таких сервисов, как WhatsApp, Skype, Viber, Microsoft Teams и в приложениях от Google. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова. Мера может быть введена для поддержания информационной безопасности учреждений здравоохранения.

Российским медикам могут запретить пользоваться iPhone и WhatsApp
© globallookpress.com

О том, за чей счет сотрудники должны сменить свои смартфоны, не сообщается. В этой сфере давно пора навести порядок, считает экс-министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

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«Что касается использования различной техники, будь то медицинская, программное обеспечение, которое используется в работе, крайне важно, чтобы эта техника не конфликтовала друг с другом, чтобы не было рассинхрона в работе различных служб и так далее, «зоопарк», который сегодня есть в медицинском оборудовании, программном обеспечении, в целом тот ландшафт, который сегодня сформировался, довольно часто приводит к определенным конфликтам, сбоям, в том числе в плане передачи информации. Если мы говорим про различные чаты, приложения, в которых медики общаются между собой (WhatsApp, Telegram, Viber), 90% общения в этих чатах, очевидно, вокруг конкретных историй пациентов, с которыми они имеют дело, и очень много персональной информации, чувствительной информации погружается в эту коммуникацию. Конечно, сохранность этих данных никто не гарантирует. По крайней мере, есть защищенные каналы обмена информацией, они работают так же оперативно, как и бытовые чаты, и в этой истории нужно наводить порядок, чтобы никакая информация о жизни, здоровье и диагнозах пациентов не стала достоянием широкой общественности».

Весной сотрудникам внутриполитического блока администрации президента было рекомендовано поменять iPhone на смартфоны с другой операционной системой, а позднее такой же запрет был введен для сотрудников Минпромторга, Минпросвещения и «Ростеха». Кроме того, запрет на продукцию Apple планировали ввести в Минцифры.