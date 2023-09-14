Учёные Нижнего Новгорода придумали, как ускорить мозг

Учёные из Нижегородского государственного университета работают в сотрудничестве с коллегами из Балтийского федерального университета над разработкой нейроинтерфейса, который способен ускорить реакции у пожилых людей. Этот интерфейс использует транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС) для стимулирования определённых участков мозга.

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ТМС, обычно применяемая для лечения различных нарушений, будет использоваться для улучшения скорости реакции человека. Эта технология также может иметь применение в реабилитации после травм и усовершенствовании спортивных тренировок.

Учёные уже продемонстрировали, что ТМС может ускорить работу частей мозга, ответственных за зрительное восприятие и координацию движений. Этот результат был достигнут в экспериментах, использующих оптические иллюзии, и показал увеличение скорости выполнения задач на 20%. Учёные планируют дальнейшие исследования для накопления эффекта ускорения реакций через повторные сеансы стимуляции.