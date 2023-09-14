"Яндекс" открыл доступ к тестированию быстрых ответов YandexGPT в "Поиске"
Компания "Яндекс" начала использовать языковую модель YandexGPT для создания быстрых ответов в "Поиске". Нейросеть предоставляет краткий ответ на запрос пользователя под поисковой строкой, обобщая сведения из подходящего источника.
Российский поисковик утверждает, что так можно будет значительно сэкономить время по подбору интересующей информации. На этапе запуска функция работает в режиме ограниченного тестирования по заявке в приложении "Яндекс с Алисой".
Для создания быстрого ответа YandexGPT в режиме реального времени находит несколько самых подходящих источников по запросу пользователя. Затем нейросеть делает краткую выжимку информации каждого из них, в том числе, если нужный для ответа текст находится в разных частях страницы. После этого YandexGPT выбирает из получившихся вариантов наиболее полезный ответ и показывает его вместе со ссылкой на источник. Это нужно, чтобы пользователи могли получить дополнительные подробности по интересующей теме, а площадки - переходы на сайт.
YandexGPT, например, может перечислить плюсы и минусы покупки апартаментов вместо квартиры, перечислить отличия аллигатора от крокодила, подсказать самую ласковую породу кошек и ответить на многие другие сложные запросы.
Чтобы получить доступ к быстрым ответам, нужно подать заявку в приложении "Яндекс с Алисой" (iOS, Android), кликнув на сообщение с приглашением принять участие в тесте. После авторизации в "Поиске" со своего "Яндекс ID" участники тестирования смогут видеть генеративные ответы на любых устройствах. Результат работы нейросети можно оценить лайком или дизлайком - это поможет улучшить качество быстрых ответов.
Ранее с помощью нейронной сети "Яндекс Лавка" начала добавлять информацию о товарах.