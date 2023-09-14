«Яндекс» открыл доступ к тестированию быстрых ответов YandexGPT в «Поиске»

Компания "Яндекс" начала использовать языковую модель YandexGPT для создания быстрых ответов в "Поиске". Нейросеть предоставляет краткий ответ на запрос пользователя под поисковой строкой, обобщая сведения из подходящего источника.

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Российский поисковик утверждает, что так можно будет значительно сэкономить время по подбору интересующей информации. На этапе запуска функция работает в режиме ограниченного тестирования по заявке в приложении "Яндекс с Алисой".

Для создания быстрого ответа YandexGPT в режиме реального времени находит несколько самых подходящих источников по запросу пользователя. Затем нейросеть делает краткую выжимку информации каждого из них, в том числе, если нужный для ответа текст находится в разных частях страницы. После этого YandexGPT выбирает из получившихся вариантов наиболее полезный ответ и показывает его вместе со ссылкой на источник. Это нужно, чтобы пользователи могли получить дополнительные подробности по интересующей теме, а площадки - переходы на сайт.

YandexGPT, например, может перечислить плюсы и минусы покупки апартаментов вместо квартиры, перечислить отличия аллигатора от крокодила, подсказать самую ласковую породу кошек и ответить на многие другие сложные запросы.

Чтобы получить доступ к быстрым ответам, нужно подать заявку в приложении "Яндекс с Алисой" (iOS, Android), кликнув на сообщение с приглашением принять участие в тесте. После авторизации в "Поиске" со своего "Яндекс ID" участники тестирования смогут видеть генеративные ответы на любых устройствах. Результат работы нейросети можно оценить лайком или дизлайком - это поможет улучшить качество быстрых ответов.