iPhone 15 Pro протестировали в Geekbench 6

Новые iPhone 15 Pro и 15 Pro Max базируются на A17 Pro – первом чипе Apple, основанном на 3-нанометровом производственном процессе (прошлогодний A16 Bionic основан на 4-нм архитектуре).

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Меньший производственный процесс означает, что больше транзисторов можно разместить ближе друг к другу на кремниевом кристалле чипа, что позволяет получить чип меньшего размера, более быстрый, холодный и энергоэффективный. A17 Pro содержит 19 миллиардов транзисторов, что на шесть миллиардов больше, чем у A16 Bionic. A17 Pro, как и его предшественник, оснащён двумя высокопроизводительными ядрами и четырьмя энергоэффективными ядрами. Как же все эти различия сказались на производительности нового чипсета помогут выяснить тесты Geekbench.

iPhone 15 Pro (A17 Pro) прошёл тестирование в Geekbench 6 и набрал в одноядерном испытании 2914 баллов, а в многоядерном – 7199 баллов. Напомним, A16 Bionic в аналогичных тестах показал 2645 и 7075 баллов. Как видно, самый большой разрыв наблюдается в одноядерном испытании – 10%. При многоядерном тестировании результаты обоих процессоров практически идентичны.

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