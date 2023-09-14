iPhone 15 Pro протестировали в Geekbench 6

iPhone 15 Pro на основе SoC A17 Pro лишь немногим быстрее iPhone 14 Pro на A16 Bionic
Новые iPhone 15 Pro и 15 Pro Max базируются на A17 Pro – первом чипе Apple, основанном на 3-нанометровом производственном процессе (прошлогодний A16 Bionic основан на 4-нм архитектуре).
Меньший производственный процесс означает, что больше транзисторов можно разместить ближе друг к другу на кремниевом кристалле чипа, что позволяет получить чип меньшего размера, более быстрый, холодный и энергоэффективный. A17 Pro содержит 19 миллиардов транзисторов, что на шесть миллиардов больше, чем у A16 Bionic. A17 Pro, как и его предшественник, оснащён двумя высокопроизводительными ядрами и четырьмя энергоэффективными ядрами. Как же все эти различия сказались на производительности нового чипсета помогут выяснить тесты Geekbench.
iPhone 15 Pro (A17 Pro) прошёл тестирование в Geekbench 6 и набрал в одноядерном испытании 2914 баллов, а в многоядерном – 7199 баллов. Напомним, A16 Bionic в аналогичных тестах показал 2645 и 7075 баллов. Как видно, самый большой разрыв наблюдается в одноядерном испытании – 10%. При многоядерном тестировании результаты обоих процессоров практически идентичны.
Однако стоит отметить, что A17 Pro имеет поддержку аппаратной трассировки лучей, которая в четыре раза лучше, чем программная трассировка лучей на A16. Также новая SoC использует Neural Engine для так называемого MetalFX Upscaling, который улучшает графику, используя меньше энергии. Так что реальную производительность iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max ещё предстоит увидеть.