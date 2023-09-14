Обнаружено противоречие стандартной космологической модели
Международная группа астрономов обнаружила необычное столкновение двух массивных галактических скоплений, когда Вселенная была вдвое моложе своего нынешнего возраста, что противоречит стандартной космологической модели. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal.
Стандартная космологическая модель ΛCDM предсказывает, что галактики сначала формируются и только потом объединяются в более крупные скопления галактик. Таким образом, должно пройти много времени перед тем, как появятся галактические скопления. Однако новые наблюдения показали, что скорость сближения двух скоплений, известных как Эль-Гордо, слишком низка для их возраста.
Масса была оценена с помощью метода гравитационного линзирования, заключающегося в оценке искривления света фоновых галактик гравитационным воздействием скоплений. Оказалось, что масса составляет примерно 2000 триллионов солнечных масс с погрешностью 10 процентов. Затем ученые рассчитали скорость столкновения скоплений и провели моделирование, чтобы выяснить, сколько подобных событий должно было происходить во Вселенной в прошлом.
Результаты показали, что Эль-Гордо не может выглядеть так, как на изображениях, полученных с помощью космического телескопа Хаббл и телескопа имени Джеймса Уэбба. Подобное можно воспроизвести только при условии высокой скорости столкновения, однако в рамках ΛCDM такое событие будет очень редким, поскольку трудно найти два близких друг к другу массивных скопления.