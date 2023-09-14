Xiaomi выпустит флагманский смартфон для конкуренции с iPhone 15 Pro

Xiaomi готовит к выпуску свой новый флагманский аппарат, который должен стать серьёзным конкурентом для недавно анонсированного iPhone 15 Pro.

По информации инсайдеров, смартфон Xiaomi 14 будет представлен в начале ноября 2023 года. Устройству приписывают дисплей с узкими рамками и небольшим изгибом по краям, что сделает его ещё более привлекательным для пользователей.

Также стоит ожидать версию с корпусом из титанового сплава. В плане производительности новинка, вероятно, будет оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 3.