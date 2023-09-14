По его информации, научный сотрудник Национального автономного университета Мексики Хульета Фиерро заявила, что предположения уфолога "не имеют смысла". Она также опровергла утверждения Мауссана о том, что университет подтвердил его догадки о происхождении мумий. По ее словам, ученым понадобились бы более продвинутые технологии, нежели рентгеновское излучение, чтобы определить, что останки "не человеческие", передает AP.

Ранее бывший сотрудник разведсообщества США Дэвид Граш на слушаниях в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США заявил, что Соединенные Штаты на протяжении десятилетий скрывают программу по обнаружению и изучению НЛО. По его словам, в Вашингтоне знают о существовании "внеземной" активности с 1930-х годов. Граш признался, что ему отказали в доступе к программам по работе с НЛО, но он общался с чиновниками, которые были в курсе наличия летательных объектов "нечеловеческого" происхождения.