Samsung случайно раскрыла неанонсированные наушники Galaxy Buds FE

Samsung, кажется, случайно подтвердила существование своих ещё неанонсированных беспроводных наушников Galaxy Buds FE.

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Компания опубликовала на своём официальном сайте руководство пользователя для этой модели, которое было замечено источниками в Сети.

Из руководства становится ясно, что наушники будут иметь схожие функции с другими моделями Samsung, включая сенсорные панели и сменные насадки.

Эти характеристики не удивляют, учитывая, что маркировка FE обычно используется для продуктов, предлагающих множество функций высококлассных моделей по более низкой цене.

Руководство также предоставляет информацию о зарядном кейсе для наушников. Хотя официального анонса ещё не было, утечка руководства пользователя может указывать на скорый релиз продукта.