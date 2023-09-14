В Намибии нашли наскальную галерею времен позднего каменного века

В Намибии нашли наскальную галерею изображений следов людей и животных каменного века
Группа археологов обнаружила наскальную галерею времен позднего каменного века со множеством изображений следов людей и животных в горах Доро-Навас на западе Намибии. Рисунки настолько четкие, что по ним можно определить данные их обладателей. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.
Открытие сделали ученые из Университета Фридриха-Александра Эрланген-Нюрнберг в Германии. Экспертам удалось идентифицировать вид, пол и возраст более 90% из 513 проанализированных ими работ.
Немецкие археологи заручились помощью экспертов-следопытов из числа коренных народов пустыни Калахари для анализа рисунков. Оказалось, что галерея следов представляла больше разных зверей, чем наскальные гравюры с образами самих животных. Археологи также обнаружили, что художники каменного века больше всего любили изображать следы взрослых самцов.
Новые результаты раскрыли закономерности, которые, вероятно, возникли из-за культурных предпочтений древних людей, но значение этих закономерностей до сих пор неизвестно. Исследователи надеются, что дальнейшие консультации с представителями коренных народов Намибии помогут лучше понять смысл доисторического искусства.