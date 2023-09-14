В Бразилии найден первый в мире гибрид лисы и собаки

В Бразилии обнаружили первого в мире гибрида между лисой и собакой. Животное сбила машина в 2021 году. Оно выжило, но получило травмы.

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Зверька доставили в ветеринарную клинику. Специалисты определили, что перед ними молодая самка, но не смогли идентифицировать вид, к которому она принадлежит.

Животное отличалось необычным сочетанием собачьих и лисьих черт: большими заостренными ушами, густым жестким мехом, длинной тонкой мордой. Оно двигалось, как лиса, но лаяло, как собака.

Чтобы определить вид животного, пришлось сделать генетический анализ. Его результаты показали, что это полукровка. Матерью гибрида была пампасная лиса, а отцом – домашний пес. Исследование выявило 76 хромосом (у лис их 74, у собак – 78).

Самка скончалась через несколько месяцев после того, как ее поймали, от неизвестных причин. Специалисты рассказали, что она относилась к людям настороженно и не была такой послушной, как домашние псы, но не проявляла агрессии, как дикие хищники. Она питалась живыми грызунами и иногда играла с игрушками, которые ей давали.

Специалисты отметили, что гибрид отличался «застенчивым и осторожным» характером. Самка предпочитала держаться подальше от людей. По мнению исследователей, она была способна давать потомство, хотя они не видели ее с детенышами.

Самка стала первым подтвержденным гибридом лисы и собаки. Но, по мнению ученых, в природе может находиться больше таких полукровок, сообщает The Daily Mail.