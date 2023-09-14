В выходные 16-17 сентября россияне смогут увидеть комету Нисимура, которая приближается к Земле раз в 437 тысяч лет.

© Wikipedia

Обычно комета, приближаясь к Солнцу, начинает таять. Из-за этого возникает газовый хвост зеленого цвета. Именно его смогут увидеть жители большинства сибирских и уральских городов: Новосибирска, Омска, Барнаула, Иркутска, Томска, Кемерова, Челябинска и Новокузнецка.