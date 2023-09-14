Adobe открыла доступ к своему ИИ Firefly подписчикам Creative Cloud

Adobe вводит новую эру в сфере креативности, предоставляя доступ к своему искусственному интеллекту Firefly для всех подписчиков Creative Cloud.

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Этот ИИ интегрирован в рабочие процессы и предлагает обширные возможности для дизайна, фотографии, видео и 3D-моделирования.

Firefly может похвастаться рядом инновационных функций, таких как Generative Fill и Generative Expand в Photoshop, Generative Recolor в Illustrator и Text to Image и Text Effects в Adobe Express. Все эти функции позволяют пользователям экспериментировать и создавать контент на новом уровне.

Более того, Adobe вводит новую кредитную систему, которая позволяет пользователям использовать «быстрые» Generative Credits для создания контента.