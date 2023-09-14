Ученые создали экологичный и недорогой клей

Американские химики изготовили клей из эпоксидированного соевого масла и двух кислот: яблочной и дубильной. Он работает так же, как и традиционные клеи, а иногда даже лучше. Натуральный аналог не токсичен для человека и окружающей среды, и его можно сделать из недорогих материалов. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Привычные клеи простые в изготовлении, относительно недорогие и прочные. Однако они опасны для окружающей среды и здоровья человека: почти все клеи на нефтяной основе не разлагаются. Скрепленные материалы не перерабатываются и остаются веками лежать на свалках. Один из ярких примеров — строительный материал фанера. Она состоит из кусков древесины, которые скрепляются клеем на основе формальдегида. Недавно построенные дома из фанеры выделяют вредное вещество и жители дышат им, отравляя свой организм.

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Ученые решили разработать натуральный экологичный клей, работающий так же, как и токсичные. Команда изучила морских животных, которые прилипают к поверхности: мидий и устриц. Затем химики провели несколько экспериментов, где тестировали разные соединения.

В качестве основного компонента исследователи выбрали соевое масло, окисленное перекисью водорода и уксусной или муравьиной кислотой. Эпоксидированное масло уже производится в мировых масштабах — оно недорогое и быстро разлагается.

К маслу команда добавила яблочную кислоту, которая придает яблокам терпкий вкус. Затем ученые соединили смесь с дубильной кислотой: она встречается в деревьях, красном вине и черном чае. По химическому составу вещество стало похоже на то, что мидии используют для прикрепления к камням и друг к другу.

В итоге получился недорогой и экологичный клей. Его легко производить: достаточно смешать и разогреть три простых ингредиента. На основе эпоксидированного соевого масла можно создать целую группу новых клеев, добавляя разные безопасные соединения.

Чтобы проверить эффективность этого вещества, ученые соединили дерево, пластик и металлы. Затем они разрушили склейку специальным прибором. Во многих случаях новые клеи действовали так же, как и старые — а иногда даже лучше суперклея и эпоксидной смолы.