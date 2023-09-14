Астрофизики измерили общее количество материи во Вселенной

Японские ученые из Университета Тиба сумели измерить общее количество материи во Вселенной. Они пришли к выводу, что материя составляет лишь треть от общего количества вещества и энергии. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal.
Команда использовала зарекомендовавшую себя технику для определения общего количества материи во Вселенной, которая заключается в сравнении наблюдаемого числа и массы скоплений галактик на единицу объема с прогнозами компьютерного моделирования.
Расчеты показали, что Вселенная состоит из материи только на 31%, а все остальное — это темная энергия.
Ученые отметили, что им впервые удалось успешно использовать спектроскопию для точного определения расстояния до каждого скопления галактик.
Ведущий автор исследования, доктор Мохамед Абдулла добавил, что сама материя не однородна. Согласно расчетам космологов, на звезды, галактики, атомы, жизнь и прочую материальную действительность приходится лишь 20% обычной или «барионной» материи, а остальные 80% представлены загадочной темной материей, вероятно, состоящей из пока неоткрытых субатомных частиц.