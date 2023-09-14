Астрофизики измерили общее количество материи во Вселенной

Японские ученые из Университета Тиба сумели измерить общее количество материи во Вселенной. Они пришли к выводу, что материя составляет лишь треть от общего количества вещества и энергии. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal.

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Команда использовала зарекомендовавшую себя технику для определения общего количества материи во Вселенной, которая заключается в сравнении наблюдаемого числа и массы скоплений галактик на единицу объема с прогнозами компьютерного моделирования.

Расчеты показали, что Вселенная состоит из материи только на 31%, а все остальное — это темная энергия.

Ученые отметили, что им впервые удалось успешно использовать спектроскопию для точного определения расстояния до каждого скопления галактик.