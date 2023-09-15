В России создали инфракрасную камеру с высочайшей дальностью действия

Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав госкорпорации «Ростех», выпустил первую партию опытных образцов инфракрасной камеры с дальностью действия до 20 км. Об этом сообщает ТАСС.
Устройство предназначено для ведения наблюдения и использования в спасательных операциях в условиях плохой видимости. Камера может входить в состав наземных наблюдательных комплексов, а также пилотируемых и беспилотных воздушных аппаратов.
«SWIR-камера в ночное время позволяет наблюдать объекты на порядок четче, чем устройства, работающие в видимом спектральном диапазоне. А при использовании лазерной подсветки дальность обнаружения объектов у нашего прибора в 3-3,5 раза больше, чем у систем средне- и длинноволнового диапазона», – цитирует ТАСС гендиректора ЦНИИ «Электрон» (входит в состав холдинга «Росэлектроника») Алексея Вязникова.
Отмечается, что при помощи лазерной подсветки камера способна формировать изображение с высоким разрешением даже в полной темноте, в условиях тумана, дождя, пылевых бурь и в других неблагоприятных обстановках.