В России создали инфракрасную камеру с высочайшей дальностью действия

«SWIR-камера в ночное время позволяет наблюдать объекты на порядок четче, чем устройства, работающие в видимом спектральном диапазоне. А при использовании лазерной подсветки дальность обнаружения объектов у нашего прибора в 3-3,5 раза больше, чем у систем средне- и длинноволнового диапазона», – цитирует ТАСС гендиректора ЦНИИ «Электрон» (входит в состав холдинга «Росэлектроника») Алексея Вязникова.