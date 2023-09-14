Oppo анонсировала смартфон A2 Pro на чипе Dimensity 7050

Oppo выпустила смартфон A2 Pro с гарантией замены аккумулятора в течение четырёх лет
Компания Oppo анонсировала выпуск своего нового смартфона Oppo A2 Pro, который появится на рынке 15 сентября. Помимо этого, производитель также обещает четырёхлетнюю кампанию по замене аккумуляторов для этой модели.
Одной из ключевых особенностей Oppo A2 Pro является его дизайн, включающий круглый модуль камеры с двумя датчиками изображения. Смартфон будет доступен в двух вариантах корпуса: черном и коричневом кожаном.
Oppo A2 Pro оборудован мощной восьмиядерной системой на чипе Dimensity 7050, произведенной по техпроцессу TSMC на 6 нм. Устройство поставляется с 12 ГБ физической оперативной памяти и 12 ГБ виртуальной, что позволяет запускать большое количество приложений и обеспечивает плавную работу системы.
Особо стоит отметить, что Oppo A2 Pro предоставляет пользователю возможность замены аккумулятора в течение четырех лет. Это означает, что владельцы этой модели, купившие ее до 8 октября и обнаружившие, что ёмкость аккумулятора упала менее чем до 80%, имеют право на бесплатную замену батареи в течение указанного периода.
Смартфон также оборудован встроенным аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и внутренним накопителем на 512 ГБ. В отношении камер, у Oppo A2 Pro есть 64-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельная вспомогательная камера и 8-мегапиксельная фронтальная камера.