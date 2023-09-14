В России планируют создать 60-нанометровый процессор «Эльбрус-Б»

Советник заместителя главы «Ростеха» Евгений Бабаян, сын основателя МЦСТ (выпускает процессоры «Эльбрус»), ищет инвестиции для разработки и выпуска в РФ 60-нанометрового (60-нм) процессора «Эльбрус-Б», сообщает «Коммерсантъ».

12 сентября в «Ростехе» состоялась конференция, которая была организована для поиска инвесторов под технологические проекты. В списке проектов была «новая параллельная вычислительная система «Эльбрус-Б», докладчиками стали советник замдиректора «Ростеха» и глава АНО «Цифровая страна» Евгений Бабаян и член РАН Борис Бабаян.

Источник издания рассказал, что проект «Эльбрус-Б» предполагает создание высокопроизводительного процессора на российских предприятиях. Речь идет о «толстых» топологических нормах, 60 нанометров и больше. Стоимость 3-летнего проекта оценивается в 30 миллиардов рублей.

В «Ростехе» подтвердили данную информацию.

«Толстые» процессоры начали производить в середине 2000-х. Американская компания Intel приступила к выпуску 65-нм процессоров в 2005 году. Через года она полностью перешел на выпуск по таким технологии. В данный момент самыми передовыми являются процессоры 3 нм, которые разработала тайваньская TSMC два года назад.

Источник издания добавил, что Бабаян намерен создать новый процессор, который способен решать большое количество не связанных между собой задач одновременно. По его словам, данный проект обсуждается давно.

Источник в одной из структур «Ростеха» добавил, что это личный проект Бабаяна-младшего, не связанный с МЦСТ, разрабатывающим процессоры линейки «Эльбрус».