Появились фото среднебюджетного смартфона Samsung Galaxy A05s

Samsung продолжает расширять свою линейку недорогих смартфонов, и на этот раз на очереди Galaxy A05s.

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Сегодня в Сеть утекли качественные фотографии этого устройства, которые позволяют рассмотреть его во всей красе. Согласно утечкам, размеры новинки составляют 167,9 x 77,7 x 8,8 мм.

Экран новинки имеет диагональ 6,6 дюйма и выполнен в стиле «Infinity-V» с каплевидным вырезом. Особенностью смартфона является аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

GSMArena

Если сравнивать с прошлогодней моделью Galaxy A04s, то новый A05s урезает ёмкость батареи, но увеличивает скорость зарядки. Это довольно необычный ход со стороны компании.