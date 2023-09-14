В России назвали задачи беспилотной авиации в Арктике

Сегодня перед Россией стоит задача завоевать стратегическое превосходство в арктическом регионе. А запуск беспилотника с борта атомного ледокола, который произошел 12 сентября, — это еще один шаг в освоении территории, рассказал депутат Государственной Думы Александр Спиридонов. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил основные миссии беспилотной авиации в Арктике и заявил о необходимости готовиться к противостоянию в регионе.

«В целом пуски БПЛА с кораблей производились и раньше, но только не в северных широтах, где их эксплуатация крайне сложна. В первую очередь это связано с экстремальными климатическими условиями», — отметил он.

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Низкие температуры, с одной стороны, позволяют уменьшить блок охлаждения двигательной установки. А с другой стороны, вызывают необходимость дополнительно устанавливать обогреватели систем подачи топлива, батарей и подвижных элементов, которые могут обледенеть в полете, объяснил Спиридонов.

«Также из-за сильных ветров повышены требования к двигателю и системе управления, а также общей прочности конструкции аппарата. Все элементы должны быть устойчивы к повышенной влажности и соли, поскольку это очень агрессивная среда, которая быстро выводит из строя механизмы и аппаратуру», — добавил он.

Кроме того, по словам парламентария, очень многое зависит от мастерства оператора. Любая ошибка может привести к тому, что беспилотник окажется в воде, будет поврежден или потерян.

Задачи России в Артике

Среди задач, которые ставятся перед беспилотной авиацией в Арктике, депутат выделил мониторинг ледовой обстановки, картографирование, ретранслирование сигнала, участие в спасательных операциях, а в перспективе — доставка грузов на метеостанции и арктические базы.

Сейчас перед Россией стоит задача завоевания стратегического превосходства в арктическом регионе. С этим связано создание мощного атомного ледокольного флота Александр Спиридонов

«Так, на сегодня идет строительство серии ледоколов по проекту 22220 "Арктика" и создание самого мощного в мире ледокола "Лидер". При этом даже в сложившейся ситуации дефицита бюджета программы продолжают финансироваться. Это говорит о важности направления», — поделился Спиридонов.

Депутат напомнил, что Россия — единственная страна, имеющая атомный ледокольный флот.

«Однако надо быть готовыми, что без борьбы никто нам Арктику не отдаст. Поэтому стоит готовиться к серьезному противостоянию», — заключил он.

12 сентября Россия впервые в мире запустила дрон с атомного ледокола в Арктике. Второй этап испытаний комплекса ледовой разведки провели на вертолетной площадке дрейфующего атомного ледокола «Таймыр» в акватории Обской губы.