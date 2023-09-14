Минздрав выдал разрешение на исследования обновленного «Спутника V»

В реестре говорится, что целью исследования является оценка безопасности, реактогенности и иммуногенности векторной вакцины у взрослых добровольцев для профилактики COVID-19, вызываемого "вирусом SARS-CoV-2 Гам-КОВИД-Вак с измененным антигенным профилем". Предполагается, что они завершатся 31 декабря 2024 года, в исследовании примут участие 100 добровольцев.

Минздрав также выдал разрешение на проведение клинических исследований обновленной вакцины против коронавирусной инфекции для подростков от 12 до 17 лет. Они завершатся в тоже время. Летом замглавы Минздрава Татьяна Семенова сообщала, что осенью россияне смогут привиться обновленными вакцинами Центра имени Н. Ф. Гамалеи, в том числе против новых штаммов коронавируса.