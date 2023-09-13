Российские ученые обнаружили генетические причины роста сахара в крови

Наша исследовательская группа занимается изучением генетического контроля гликозилирования белков с 2016 года, и за это время смогла занять лидирующие позиции в этой области. Гликозилирование – это присоединение различных сложных углеводных полимера к белку. Имея накопленный опыт, мы обнаружили, что замены в нескольких из участков генома, приводящих к изменению уровня глюкозы и риска диабета, также связаны с изменениями в гликозилировании белков человека. Мы смогли установить, гликозилирование каких белков затронуто данными заменами. Эти результаты дополняют картину архитектуры генетической регуляции уровней глюкозы и могут помочь в разработке новых лекарственных препаратов для лечения. Садбо Шарапов Кандидат биологических наук