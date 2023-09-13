Ученые из Красноярского края разработали микросферы для лечения рака

Нами были получены микросферы с внедренным лютецием-176 в качестве предшественника микросферического источника бета-излучения. Их можно применять для селективной радиационной терапии раковых опухолей печени. Эти частицы нетоксичны и безопасны, поскольку изотоп лютеция располагается в глубоких слоях оболочки микросфер, соответственно, его прямой контакт с живыми тканями отсутствует. Актуальная задача дальнейшего исследования — получение микросфер с оптимальными физическими параметрами, например, размером 20–40 микрометров, эффективной плотностью 1,1–1,2 г/см³ и минимальным содержанием нежелательных примесей. Екатерина Кутихина Кандидат химических наук научный сотрудник Института химии и химической технологии (ИХХТ) СО РАН