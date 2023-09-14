В Госдуме допустили пересмотр позиции по вопросу работы WhatsApp в РФ

Официальная позиция по работе в России мессенджера WhatsApp может быть пересмотрена в связи с обновлением функционала, сообщил первый заместитель главы комитета по информационным технологиям Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале.

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Такое заявление он сделал на фоне запуска функции создания каналов в мессенджере. По словам депутата, пересмотр позиции возможен, если произойдет «расширение функционала в сторону массового распространения информации».