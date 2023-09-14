Биологи призвали остановить вымирание морского планктона

Международная группа ученых из Великобритании и Франции изучила долгосрочные изменения в планктонных сообществах северо-восточной части Атлантического океана. Наблюдения показали, что количество планктона в этих водах снижается уже шесть десятилетий подряд. Исследование опубликовано в научном журнале Science of The Total Environment.

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Команда проанализировала 24 набора данных по фито- и зоопланктону, чтобы составить карту численности восьми планктонных форм жизни за 60 лет.

Наблюдения показали, что с 1960-х годов популяции динофлагеллята (важного типа фитопланктона) падало примерно на 5% за десятилетие, а количество голопланктона (зоопланктона, живущего в толще воды) сокращалось на 7% за тот же период.

По словам ученых, планктона становится все меньше из-за потепления океана. Поскольку эти существа остаются важной частью пищевой цепи, их постепенное вымирание вызывает серьезную обеспокоенность. Кроме того, фитопланктон производит до 50% кислорода на планете.