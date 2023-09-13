Зоологи нашли новый вид иглистой мыши в джунглях Эквадора

Международная группа ученых из Эквадора, Германии и Колумбии обнаружила новый вид диких иглистых мышей Neacomys marci в регионе Чоко на северо-западе Эквадора. Neacomys marci стал 24-м по счету представителем своего рода. Исследование опубликовано в научном журнале ZooKeys.

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Иглистые мыши или акомисы похожи на своих полевых или домовых сородичей, однако их спины покрыты настоящими иголками, напоминающими ежиные. Также акомисы известны способностью к полной регенерации, благодаря которой их раны полностью затягиваются без шрамов.

Новый вид грызунов назвали в честь соучредителя и руководителя природоохранной организации Фонд приобретения земель Марка Хугеслага из Нидерландов, который помогает местным группам по всему миру создавать экологические заповедники и сохранять исчезающие виды.