В нескольких странах зафиксировали сбой в работе спутников Starlink
В нескольких странах зафиксировали сбой в работе сервиса спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает NetBlocks.
«Подтверждено: данные сети в реальном времени показывают, что на сервисе спутникового интернета Starlink SpaceX на данный момент наблюдается международный сбой в работе, причина неизвестна», — говорится в тексте.
Отмечается, что сбой длился 50 минут, а затем обслуживание удалось восстановить. При этом в Starlink произошедшее никак не объяснили.
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