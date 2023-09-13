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В нескольких странах зафиксировали сбой в работе спутников Starlink

В нескольких странах зафиксировали сбой в работе сервиса спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает NetBlocks.

«Подтверждено: данные сети в реальном времени показывают, что на сервисе спутникового интернета Starlink SpaceX на данный момент наблюдается международный сбой в работе, причина неизвестна», — говорится в тексте.

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Отмечается, что сбой длился 50 минут, а затем обслуживание удалось восстановить. При этом в Starlink произошедшее никак не объяснили.

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