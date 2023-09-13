Японским школьникам разрешат отправлять вместо себя на уроки специальных роботов

Sora News: школьникам в Японии разрешат посылать в школу роботов вместо себя
В Японии планируют разрешить школьникам отправлять вместо себя на уроки специальных роботов, пишет местное издание Sora News. Чиновники считают, что это может пригодиться детям с высокой степенью тревожности.
Управление образования города Кумамото обеспокоено количеством детей младшего и среднего школьного возраста в городе, которые не посещают занятия в школе. На заседании совета нашли, как решить эту проблему. Чиновники предлагают разрешить ученикам отправлять на уроки роботов, которыми могут управлять из дома и получать информацию благодаря встроенной камере и микрофону.
Авторы инициативы рассказали, что их главная цель — помочь детям, которые пропускают школу из-за сильного стресса. Проект пройдет тестирования с двумя роботами, которые будут отправлены в школы. Если предложение будет одобрено, роботы могут быть введены в эксплуатацию уже в ноябре, а в марте будут подведены первые итоги.