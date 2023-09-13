Японским школьникам разрешат отправлять вместо себя на уроки специальных роботов

В Японии планируют разрешить школьникам отправлять вместо себя на уроки специальных роботов, пишет местное издание Sora News. Чиновники считают, что это может пригодиться детям с высокой степенью тревожности.

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Управление образования города Кумамото обеспокоено количеством детей младшего и среднего школьного возраста в городе, которые не посещают занятия в школе. На заседании совета нашли, как решить эту проблему. Чиновники предлагают разрешить ученикам отправлять на уроки роботов, которыми могут управлять из дома и получать информацию благодаря встроенной камере и микрофону.