WhatsApp запустил каналы

Популярный мессенджер WhatsApp запустил функцию каналов. Об этом компания сообщила в среду, 13 сентября, в своем официальном блоге.

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«Мы запускаем функцию каналов более чем в 150 странах, чтобы наши пользователи могли конфиденциально получать обновления о том, что им интересно», — говорится в публикации.

Отмечается, что изначально каналы были доступны только в десяти странах. В рамках глобального запуска функция получит новые возможности, заявили в WhatsApp. Среди них — улучшенный каталог каналов, возможность ставить реакции и пересылать обновления в чаты или группы.

«Скоро админы смогут редактировать обновления в течение 30 дней с момента публикации. После этого срока обновления автоматически удаляются с наших серверов», — рассказали в компании о другом обновлении.

В WhatsApp также заверили, что возможность создать канал станет доступна каждому пользователю в ближайшие месяцы.