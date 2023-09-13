На Аляске в заливе нашли неопознанный куполообразный объект

Участники морской исследовательской экспедиции Seascape Alaska при погружении на морское дно у берегов Аляски обнаружили загадочный куполообразный объект золотого цвета, опознать которой им пока не удалось.

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Об открытии сообщает Sci News. Оно было сделано морскими исследователями, отправившимися в экспедицию на Аляску на борту научного судна Okeanos Explorer. Ее организовало Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

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До сих пор не опознанный объект был обнаружен при погружении еще 30 августа 2023 года. Он находится на небольшой подводной горе на глубине около 3300 метров. Объект был обнаружен при помощи дистанционно управляемого глубоководного аппарата. Его зафиксировала одна из бортовых видеокамер. Поначалу этот объект исследователи навали "желтой шляпой" из-за его цвета и формы.

Интересно, что он был плотно прикреплен к скале и находился среди небольшого количества белых губок. Его ширина, по подсчетам исследователей, составляет около 10 сантиметров. Видеокамера помогла выявить небольшое отверстие возле основания, обнажающее внутреннюю часть. Она имеет точно такой же "золотой" цвет, как и поверхность объекта.

Когда видеокамеры сняли загадочный "шар", вплотную приблизившись к нему, ученые были озадачены его идентификацией. Им пришлось отмести выдвинутые первоначально гипотезы о том, что объект может представлять собой мертвую губку, коралла или яйцо какого-то морского существа. Новых версий о том, что это может быть, пока не выдвинуто.

"Хотя нам удалось поднять "золотой шар" и доставить его на корабль, мы до сих пор не можем идентифицировать его, кроме того факта, что он имеет биологическое происхождение, - говорит исследователь NOAA Сэм Кандио. - Вероятно, мы не узнаем больше, пока не сможем перенести это в лабораторные условия, где можно использовать коллективный опыт научного сообщества и проводить исследование с помощью более сложных инструментов, чем мы можем использовать на корабле".