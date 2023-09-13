В России оценили iPhone 15

Россияне больше всего оценили в новых смартфонах Apple продвинутую камеру и процессор. Об этом сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входит в холдинг Ultimate Education), с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

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Из опроса, который специалисты XYZ School провели среди представителей креативных индустрий, выяснилось, что внимание большинства — 71 процент — было приковано к смартфонам iPhone 15. Лишь 13 процентов были впечатлены релизом AirPods Pro 2 с портом USB-C, 6 процентов — Apple Watch 9.

Также опрошенные специалисты рассказали о самых понравившихся функциях новых iPhone 15. Больше всего им запомнилась обновленная камера с пятикратным оптическим зумом, затем — процессор A16 Bionic. Также респонденты оценили универсальный порт USB-C, кнопку Action и титановый корпус.

54 процента опрошенных заявили, что в ближайшее время приобретут один из продуктов Apple. При этом 25 процентов респондентов настолько впечатлила презентация, прошедшая 12 сентября, что после нее они запланировали покупку гаджета американского бренда. В целом представители креативных индустрий оценили мероприятие на 3,8 из 5 баллов: многие отметили, что презентации не хватило громких анонсов.