В Кремле сообщили о готовности отправить в космос северокорейского космонавта

Россия готова отправить в космос космонавта из КНДР, о чем было сказано северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы говорили о том, что при желании северокорейской стороны можно подготовить и запустить в космос северокорейского космонавта», — сказал представитель Кремля.

13 сентября сообщалось, что министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов подарил руководителю Северной Кореи Ким Чен Ыну фотографии советских космонавтов с их автографами. На них были запечатлены, в том числе Юрий Гагарин и ученый и конструктор Сергей Королев.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын назвал свой первый за четыре года визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений между Северной Кореей и РФ. Свою позицию глава Северной Кореи высказал по прибытии на станцию Хасан в Приморском крае, где его встретили российские чиновники.