Россиян предупредили об активизации мошенников после выхода нового iPhone

Так, в «М.Видео-Эльдорадо» iPhone 15 и 15 Plus предлагаются в пяти цветах, включая новые — «черный», «голубой», «розовый», «желтый» и «зеленый», а девайсы из Pro-серии с титановым корпусом в четырех вариациях – «титановый», «титановый черный», «титановый синий» и «титановый белый». Стоимость iPhone 15 начинается от 130 тыс. руб., iPhone 15 Plus — от 140 тыс. руб., iPhone 15 Pro — от 160 тыс. руб., iPhone 15 Pro Max — от 195 тыс. руб.

В МТС цены на iPhone 15 варьируются от 124 тыс. руб. (версия на 128 ГБ) до 170 тыс. руб. (версия на 512 ГБ). iPhone 15 Plus обойдется в 140 тыс. руб. за 128 ГБ и 185 тыс. руб. за 512 ГБ. За iPhone 15 Pro на 128 ГБ просят 155 тыс. руб., а версия на 1 ТБ обойдется уже в 235 тыс. руб. Покупка флагмана iPhone 15 Pro Max в МТС обойдется в 190 тыс. руб. — столько просят за версию на 256 ГБ. За самую дорогую модель — на 1 ТБ — придется заплатить уже 250 тыс. руб.

Зато сбылось желание пользователей младших версий iPhone - чтобы у iPhone 15 и 15 Plus всё было (новые камеры и дисплей с вырезом Dynamic Island), и чтобы им за это ничего не было (смартфоны не подорожали). Главная интрига - хватит ли флагманской камеры для 15 Plus, чтобы избавиться от имиджа "смартфона-неудачника", ведь всего год назад 14 Plus не выдержал конкуренции с "меньше экран, зато дешевле!" iPhone 14 и с треском провалился в продажах.