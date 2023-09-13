Россиян предупредили об активизации мошенников после выхода нового iPhone

Россиянам стоит ожидать всплеска активности злоумышленников в связи с выходом iPhone 15. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил специалист в области компьютерной безопасности компании «РТК-Солар» Александр Вураско.

По словам эксперта, в последнее время мошенники не изобретают ничего революционного, эволюционируют уже привычные схемы. При этом они используют актуальные информационные поводы — реакция занимает менее суток.

«Сейчас, например, можно ожидать всплеска мошенничества в связи с выходом iPhone 15. Каждый год после выхода нового iPhone появляются фейковые сайты по продаже телефонов. Сейчас в Telegram пойдут розыгрыши этих телефонов и так далее», — обратил внимание Вураско.

Компания Apple во вторник представила новое поколение своих смартфонов - iPhone 15.

Новая линейка смартфонов будет представлена двумя моделями с экранами размером 6,1 и 6,7 дюйма соответственно и в пяти цветах - темно-сером, белом, салатовом, желтом и розовом. Смартфоны будут оснащаться основной камерой в 48 мегапикселей и процессорами A16, а также A17, эти чипы потребляют меньше энергии, чем их предшественники. Одного заряда батареи, утверждают в компании, будет хватать на весь день.

Помимо этого, рамки экрана станут тоньше, а на его поверхность будет наноситься специальное керамическое покрытие, призванное защитить телефон от механического воздействия.

Впервые корпус версий Pro и Pro Max смартфонов Apple будет изготавливаться из титана, как утверждают в компании, в производстве используется тот же сплав, который применяется в космической отрасли при создании марсоходов. Благодаря этому, отметили в Apple, новый iPhone Pro Max будет легче своих предшественников, помимо этого, эта версия будет оснащаться камерой с пятикратным оптическим увеличением.

Цена на стандартные версии новой линейки, а также на улучшенную версию iPhone Pro останется неизменной на уровне, $799, $899 и $999 соответственно, в свою очередь флагманская модель Pro Max подорожает на $100 по сравнению с прошлым поколением - гаджет с размером памяти 256 Гб будет продаваться по цене от $1 199. Предзаказ на новую линейку смартфонов можно будет оформить с пятницы, старт официальных продаж новых гаджетов стартует 22 сентября.

Помимо этого, Apple представил новую серию iWatch девятого поколения, а также второе поколение модели iWatch Ultra. Они будут оснащаться новым процессором S9, что в числе прочего позволит улучшить функции голосового контроля, а также микрочипом U2, призванным повысить эффективность функций геолокации. Заряда новых iWatch, утверждают в компании, будет хватать на 18 часов, а экран новой линейки "умных часов" станет в два раза ярче предшественников. Компания также заявила, что откажется от использования натуральной кожи при производстве аксессуаров для своих устройств и будет больше использовать такие материалы, как переработанный пластик.

Российские ретейлеры объявили цены на все модели iPhone 15, которые уже можно предзаказать в таких розничных сетях, как «М.Видео-Эльдорадо» и МТС. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службах упомянутых магазинов.

Так, в «М.Видео-Эльдорадо» iPhone 15 и 15 Plus предлагаются в пяти цветах, включая новые — «черный», «голубой», «розовый», «желтый» и «зеленый», а девайсы из Pro-серии с титановым корпусом в четырех вариациях – «титановый», «титановый черный», «титановый синий» и «титановый белый». Стоимость iPhone 15 начинается от 130 тыс. руб., iPhone 15 Plus — от 140 тыс. руб., iPhone 15 Pro — от 160 тыс. руб., iPhone 15 Pro Max — от 195 тыс. руб.

В МТС цены на iPhone 15 варьируются от 124 тыс. руб. (версия на 128 ГБ) до 170 тыс. руб. (версия на 512 ГБ). iPhone 15 Plus обойдется в 140 тыс. руб. за 128 ГБ и 185 тыс. руб. за 512 ГБ. За iPhone 15 Pro на 128 ГБ просят 155 тыс. руб., а версия на 1 ТБ обойдется уже в 235 тыс. руб. Покупка флагмана iPhone 15 Pro Max в МТС обойдется в 190 тыс. руб. — столько просят за версию на 256 ГБ. За самую дорогую модель — на 1 ТБ — придется заплатить уже 250 тыс. руб.

Сроки поставок новинок Apple российским покупателям торговые сети не раскрывают.

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в интервью НСН назвал страны, в которых россияне могут купить новые iPhone 15, не опасаясь каких-то будущих проблем.

Накануне в США состоялась осенняя презентация Apple, в рамках которой были представлены iPhone 15 Pro и Pro Max. В России предзаказы на новые телефоны начинаются от 125 тысяч рублей.

«Учитывая рост цен на авиаперевозки, дешевая модель может выйти только в том случае, если вам кто-то оплачивает перелет. Например, перелет в ОАЭ выйдет вам, как минимум, в стоимость телефона, овчинка выделки не стоит. Но, если вы находитесь на отдыхе, можно купить iPhone в Турции, Арабских Эмиратах, Китае, в том же Казахстане. Если вы купите в этих странах, проблем с ними в России не будет, кроме одной – гарантийного обслуживания в случае выхода из строя», - сказал Кусков.

По его словам, покупать iPhone в России сегодня значительно дороже, чем в других странах, поэтому вряд ли стоит ожидать ажиотажного спроса на новые модели.

«Каждый год говорят, что бум "айфонов" канет в лету не только в России, но и в мире, однако он продолжает и дальше шагать по планете. Вопрос только в том, что страна находится в непростой ситуации, помимо политики есть еще и не очень удачный курс рубля, который влияет на цены. Плюс логистика, "айфоны" доставляются из третьих стран и в итоге мы получаем их гораздо дороже. При этом общее настроение людей находится на варианте сохранения текущих моделей и экономии денег. Определенная категория людей, которая привыкла покупать каждый новый "айфон", будет это делать. Но, если брать россиян в целом, вряд ли можно ожидать повального спроса на продукцию Apple в этом году», - заключил собеседник НСН.

Презентация Apple создала ощущение, что на концерт суперзвезды, на котором выступили все коллективы "для разогрева" публики, а сама звезда не приехала. Из-за желания "не складывать слишком много новшеств в одну презентацию" Apple перенесла выход люксового и бешено дорогого iPhone 15 Ultra на следующий год.

Зато сбылось желание пользователей младших версий iPhone - чтобы у iPhone 15 и 15 Plus всё было (новые камеры и дисплей с вырезом Dynamic Island), и чтобы им за это ничего не было (смартфоны не подорожали). Главная интрига - хватит ли флагманской камеры для 15 Plus, чтобы избавиться от имиджа "смартфона-неудачника", ведь всего год назад 14 Plus не выдержал конкуренции с "меньше экран, зато дешевле!" iPhone 14 и с треском провалился в продажах.

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max на этом фоне выглядят вымученными моделями без "главаря" - того самого Ultra. Потому что камера с оптическим зумом 5x, даже при том, что это лучшая по характеристикам 5x-камера среди смартфонов, как явление появилась в Android-смартфонах еще в 2019 году (Huawei P30 Pro). А уже в марте 2021 г. Samsung покорил высоту оптического зума 10x почти без потери качества.

А на самом деле это борьба двух идеологий - Samsung напирает на зум-съемку для сценариев "приблизил и разборчиво сфотографировал/снял на видео что-то очень далекое в нормальном качестве" (а не с размазанной и трясущейся картинкой, как у конкурентов) против "сфотографировал человека в 20 шагах, будто он стоит вблизи, зато в очень высоком качестве".

iPhone 14 Pro на этом фоне, как обычно, недофлагман. Но даже он примерил на себя новую основную камеру, с которой сможет превзойти страдающего от "болезни роста" с 108 до 200 Мп Samsung Galaxy S23 Ultra. Но разница будет видна только глубокой ночью.

Титановый корпус одновременно бесполезен и приятен - с ним лучше, чем без него, смартфоны стали чуть легче и тактильно изменились. Но на прочность iPhone 15 Pro этот корпус не повлиял: титан выдержит жёсткие падения, а кремний, OLED-матрицы и оптика камер - нет.

И в очередной раз аплодирую умению Apple преподнести скандальное принуждение к USB-C со стороны регулятора как личную победу - для компании, которая заработала свыше $290 млн на аксессуарах в 2022 г., лучшего подарка и придумать нельзя было. Остается лишь вопрос, решилась ли Apple на ограничение мощности зарядки для неоригинальных кабелей, либо подарила китайским брендам "вольницу" спустя пять лет противостояния.

Смартфоны от американской компании Apple превратились в «тяжелый люкс», заявил газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, комментируя стоимость одного из вариантов нового iPhone 15 в России, которая составит почти 207 тыс. рублей.

Интернет-магазин «Яндекс Маркет» в своих социальных сетях рассказал, что новый iPhone 15 Pro с размером памяти 256 ГБ будет продаваться в России за 206 тыс. 990 рублей. Предзаказ открывается 13 сентября.

«iPhone превратился в тяжелый люкс, как бренды Prada или Birkin. Это не то, что покупают массовые потребители, потому что для массового потребителя это недоступный продукт. Он по сравнению с iPhone 14 у нас стоит фактически в 1,5 раза дороже. А если сравнивать это с ценами на аналогичные смартфоны на системе Android, то разница вообще в 2 раза», – говорит Муртазин.

По словам собеседника, смартфоны с намного большим функционалом, нежели у iPhone 15, и гибкими экранами можно приобрести по более низкой цене.

«Мне кажется, что надо быть безумцем, чтобы покупать эти продукты по такой цене. И количество россиян, которые все-таки приобретут новый смартфон, будет незначительное – это десятки тысяч по всей стране. Причем большинство телефонов будет покупаться, скорее всего, в кредит», – считает эксперт.