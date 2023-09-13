Apple начала продажи переходника с USB-C на Lightning за 3000 рублей ($30)

Apple представила новую линейку iPhone 15, отказавшись от порта Lightning в пользу USB-C. Чтобы облегчить переход, Apple предлагает ряд кабелей и переходников, хотя цены на них вполне предсказуемо высоки.

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Одним из необходимых аксессуаров является USB-C/Lightning адаптер стоимостью 29 долларов, который позволяет подключать к новым iPhone уже имеющиеся устройства.

Для тех, кто готов полностью перейти на USB-C, Apple предлагает однометровый кабель для зарядки по цене 19 долларов, двухметровый кабель стоимостью 29 долларов. Оба кабеля передают данные на скорости USB 2.