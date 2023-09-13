Правительство Мексики продемонстрировало два тела «инопланетян» во время публичного слушания в Конгрессе, пишет LADBible. Сообщается, что эти останки найдены в Перу во время раскопок, а их возраст составляет около 1000 лет.

Тела якобы пришельцев представил общественности уфолог Хайме Мауссан. В своем выступлении мужчина рассказал, что эти два объекта были найдены во время археологических раскопок на территории Перу. Кроме того, специалист под присягой сообщил, что анализ их останков показал не соответствие с элементами земной эволюции.

«Они были найдены в шахтах по выращиванию диатомовых водорослей», — рассказал уфолог.

Хайме добавил, что около 30 процентов ДНК останков так и не удалось расшифровать. Мауссан так же указал на то, что пришельцы имеют по три пальца на руке.