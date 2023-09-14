Озерные и речные пауки переносят ртуть из воды на землю

Ученые собрали пауков, обитающих в двух притоках американских Великих озер. Они обнаружили, что членистоногие переносят в своих организмах метилртуть. Птицы, летучие мыши и амфибии, которые съедают этих пауков, тоже оказываются заражены ртутью. Новые данные помогут ученым отслеживать перемещения токсичного металла по экосистемам. Исследование опубликовано в журнале Environmental Science & Technology Letters.

В основном ртуть попадает в воду из природных источников или из-за промышленных выбросов и другой деятельности человека. Когда ртуть оказывается в воде, микробы превращают ее в метилртуть (CH3Hg) — более токсичную форму, которая затем попадает в живые организмы. Теперь исследователи хотят узнать, есть ли ртуть в тканях береговых паукообразных.

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Команда собрала пауков-тетрагнатидов (Araneomorphae) вдоль двух притоков Верхнего озера в системе Великих озер. Также биологи взяли пробы донных отложений, личинок стрекоз и желтого окуня. Затем ученые опознали источники ртути: промышленное загрязнение, осадки и сток из почвы. Команда обнаружила, что вещество имело одинаковое происхождение по всей водной пищевой цепочке местной экосистемы. Например, если донные отложения содержали больше промышленной ртути, то она же была и в личинках стрекоз, желтых окунях и пауках.

Ученые установили, что тетрагнатиды указывают на перемещение ртути из воды на сушу. После того, как пауки побыли в озере и реке и на них отложилась ртуть, их едят птицы, летучие мыши и амфибии. Так ртуть распространяется по земле. Команда собрала и изучила ткани двух других видов: паука-рыбака (Dolomedes) и паука-кругопряда (Araneidae).

Сравнение показало, что источники ртути менялись в зависимости от каждого вида. Ученые объяснили это разным питанием. Например, пауки-рыбаки охотятся вблизи воды, но в основном на суше. Кругопряды едят и там, и там, но именно тетрагнатиды больше всех остальных охотятся на водных насекомых.