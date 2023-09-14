У берегов Швеции нашли старейшую корабельную пушку Европы

Ученые из Гетеборгского университета идентифицировали, возможно, древнейшую корабельную пушку Европы. Ее обнаружили в море у Марстранда на западном побережье Швеции на глубине 20 метров.

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Пушка оказалась на дне после кораблекрушения. В пороховой камере сохранились части заряда, следовательно, это было боевое оружие, а не груз.

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Сохранившиеся остатки заряда позволили наиболее точно определить возраст пушки, так как оказались пригодны для радиоуглеродного датирования. Его результаты показали, что пушка относится к XIV веку, что делает ее одним из старейших артиллерийских орудий, когда-либо найденных в Европе.

Современные технологии также показали, что пушку изготовили из медного сплава, включающего около 14 весовых процентов свинца и небольшое количество олова. Такой состав не слишком хорошо подходит для артиллерийского орудия – при интенсивном использовании дуло должно было треснуть. Очевидно, человек, отливавший пушку, не обладал нужными знаниями и пониманием свойств сплавов.

«Это показывает, что благородное искусство литья пушек в то время еще не было полностью освоено, и производство в значительной степени основывалось на методе проб и ошибок», – подчеркнули эксперты.

Медную руду для пушки доставили из современной Словакии, а свинец – из Англии или пограничного региона между Польшей и Чехией, сообщает The Mariner's Mirror.

Известно, что в XIV веке город Марстранд был крупным центром торгового судоходства между Западной Европой и районом Балтийского моря. Но на море часто происходили сражения, также свирепствовали пираты. Поэтому пушками оснащались не только военные, но и мирные купеческие корабли.

Считалось, что пушки, подобные вышеописанной, стали изготавливать в XV-XVI веках. Новое исследование показало, что они появились минимум на столетие раньше.

Корабль, на борту которого она находилась, остался неизвестным. Ученые полагают, что он к настоящему времени сильно разрушен, но выразили надежду, что хотя бы некоторые его части или артефакты можно будет найти на морском дне.