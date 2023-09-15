Идентифицирован первый в мире метеоритный кратер на вершине горы

Ученые идентифицировали первый в мире метеоритный кратер на вершине горы. Исследование показало, что углубление шириной около 1,6 км является результатом падения метеорита.

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Находку сделали на северо-востоке Китая недалеко от границы с Северной Кореей. Космический удар разделил вершину горы Байцзифэн на два пика.

Горные вершины усеяны обломками горных пород. Местные жители называют их «небесными камнями». Как показало новое исследование, это точно отражает реальность.

Ученые из Центра перспективных исследований в области науки и техники высокого давления (HPSTAR) в Шанхае обратили внимание на необычную форму впадины между двумя пиками горы. Они собрали образцы песчаника и гранита с поверхности и проанализировали содержащиеся в них минералы кварца. В кварце выявили характерные деформации, связанные с огромным нагревом и давлением.

Наиболее распространенной причиной таких деформаций является падение метеорита. Но осталось неизвестным, когда именно оно произошло.

Гранит, из которого состоит кратер, образовался между 150 и 172 миллионами лет назад. Следовательно, событие случилось позднее. Но очертить более точные временные рамки ученые не смогли.

С учетом последней находки, в Китае обнаружили три ударных кратера. Также известны кратер Илань в провинции Хэйлунцзян и кратер Сюянь в провинции Ляонин. По мнению исследователей, еще один массивный кратер может скрываться под поверхностью пустыни на северо-востоке страны, но его местонахождение еще не определено, сообщает Scientific Reports.