iPhone получит новые рингтоны

Грядущее обновление iOS 17 от Apple порадует пользователей iPhone новыми рингтонами звонка. Как сообщается, в RC iOS 17 появилось более 20 новых вариантов рингтонов и звуковых уведомлений.

Среди новых рингтонов выделяется один под названием «Journey», напоминающий музыку из классических ролевых игр, пишет 9to5Mac. Несмотря на то, что новые мелодии обеспечивают новые впечатления, некоторые старые мелодии также подверглись «незначительному ремастерингу». Кроме того, некоторые старые мелодии были перемещены в раздел «Классика» в настройках мелодий и звуков.