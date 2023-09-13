Монолит с изображением подземного мира майя найден в Мексике

Министерство культуры Мексики и Национальный институт антропологии и истории (INAH) официально зарегистрировали в каталоге ранее неизвестную фреску на каменном блоке, который древние майя использовали в качестве перекрытия свода в одном из сооружений акрополя города Эк-Балам.

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Как сообщается на сайте INAH, артефакт был идентифицирован как "крышка свода хранилища". Причем в прошлом году в указанной археологической зоне на полуострове Юкатан было обнаружено семь таких артефактов. Однако вновь найденная крышка от них отличается.

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В частности, она была выкрашена в красный цвет, а не в черный, как все остальные. Кроме того, ее отличает иконография. Поверхность найденного артефакта украшает U-образный символ, который, по мнению исследователей, может обозначать пещеру с подземными водами. Это мог быть намек на подземный мир, с которым у майя традиционно ассоциировались пещеры.

Также на крышке изображена змея, символ бога Кавиила. Глядя на сцену, кажется, что змея вползает в подземный мир. По мнению экспертов, эта находка позволит пролить новый свет на строительство акрополя - самого роскошного здания города Эк-Балам, которое археологи считают возможным царским дворцом. Кстати, за время раскопок в акрополе было обнаружено 30 архитектурных элементов, содержащих важную информацию, в том числе имена некоторых правителей царства Талоль.

Сам город Эк-Балам имеет трагическую историю. Он расположен на территории современного мексиканского штата Юкатан, примерно в 30 километрах к северу от города Вальядолид. Считается, что этот город был основан в начале III века до нашей эры. Он существовал до прихода конкистадоров и был уничтожен в начале XVI века нашей эры в результате вторжения европейцев.